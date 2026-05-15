占いの帝王「四柱推命」でどんなことが占える？【一番わかりやすい　はじめての四柱推命】

四柱推命でどんなことがわかる？

さまざまなことが読み解けるがまずは自分を知ることから

四柱推命では、大きく２つのことを読み解くことができます。ひとつ目は命式から自分自身のこと、人生の傾向、つまり宿命と運命を読み解きます。もうひとつは運勢です。暦と命式を照らし合わせて人生の運気の流れを読み解きます。

本書では基礎として、八字から性格や才能・適職、恋愛・結婚、お金や仕事、心身の健康の傾向をみて、通変星や補完星までを読み解きます。その後、本書では取り扱いませんが、応用として流年や大運、空亡から過去・現在・未来の運勢を読み解いていくことをおすすめします（本書を学んだ後に、ぜひ勉強してみてください）。

未来がどうなるかと不安にかられて、先を急ぎ、未来を推し量りたくなりますが、初心者のうちは、自分を知るという基礎固めが大切。まず、宿命・運命の傾向を読めない (良いも悪いも認められない) と、次のステップとして、運勢を読むことは非常に困難になりますし、読み取ったものを人生に活かすことも難しくなります。

はじめは本書で、あなたの宿命・運命図をしっかりと読めるようにしましょう。基礎の理念を十分に学ぶことで、応用、発展へとつながります。

性格から未来までがわかる占術

本書はここを解 説

【出典】『一番わかりやすい はじめての四柱推命』著：愛新覚羅ゆうはん