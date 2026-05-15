企業の業務を外部委託する「BPOセンター」。徹底した効率化が求められ、非正規スタッフが働くことが多いこの現場は、管理体制がずさんだととんでもない無法地帯になることがあるようだ。投稿を寄せた30代女性（事務・管理）は、人材派遣会社が経営するBPOセンターで架電業務に就いているが、今月末での契約満了を決めたという。派遣先はベンチャー企業だというが、職場の雰囲気は異様だった。受電チームは「仕事中もずっと爆音でゲ