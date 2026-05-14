タレントの中島史恵が14日までにInstagramを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！“大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売し、衰え知らずの圧倒的なプロポーションが話題に。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディー