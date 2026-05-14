モスバーガー＆カフェに、初夏から夏にぴったりな白桃メニューが登場♡2026年5月20日（水）より、「デザートシェイク ピーチティー」や「ごろっとピーチのアイスティー」をはじめ、スイーツや新定番サラダが販売されます。果肉感たっぷりの白桃ソースや、紅茶の香りを楽しめる贅沢なドリンクは、カフェタイムを特別なひとときに演出。見た目も華やかな期間限定