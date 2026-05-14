北海道縦貫自動車道 七飯～大沼の工事状況 札幌～函館の「完全信号ゼロ」直結まであとわずか 各地で整備事業が進む道央道。札幌～函館の全線開通が間近だ 鉄道での移動に慣れている人には意外かもしれないが、札幌～函館は、現在も高速道路で完全にはつながっていない。そもそも北海道と本州の間には道路が通っておらず、函館は長らく「北海道の南の玄関口」としての役割を担ってきた。現在も函館