日本テレビの伊藤遼アナウンサー（31）が13日、自身のインスタグラムを更新。4月に結婚を発表した妻とのGW海釣りショットを披露した。「GWに妻と釣りに行きました」と報告。「40cmのアマダイ、たくさんのアジ、ソウダガツオと結構なサバが釣れました」とつづった。「釣った魚は昔から釣りが趣味の妻にさばいてもらい、妻のご両親たちと食べました」とも。「アマダイは松笠揚げにしましたアジ寿司のシャリは私が握りました