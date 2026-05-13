朝日町の宮崎海岸でけさ、灰付けワカメの天日干しが行われました。ことしは、水に恵まれ出来は良いということです。けさ7時ごろの宮崎海岸です。地元の人が集まって、採れたワカメに稲ワラの灰をまんべんなくまぶしていました。灰を付けて干すことで色と風味を保ちながら長期保存できるということです。灰付けワカメの天日干しは、5月上旬から中旬の間で、晴れて風がなく、波が穏やかで、海水が透明度が高いなど、実施の機会は限ら