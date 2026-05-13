市場 de 特別開放高松市中央卸売市場 朝一番のワクワクを「市場」で体験しませんか？高松市中央卸売市場（高松市瀬戸内町）の水産物棟と加工水産物棟が2026年5月23日（土）午前8時～特別開放されます。売り切れ次第終了。 普段登録業者しか利用できない水産物棟の仲卸店舗などで、新鮮な魚や野菜、果物など買い物が楽しめます。フルーツ・おやさいくじ、うみまち商店街からの出張販売、健康チェック、おさか