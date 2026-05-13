92年4月25日に26歳で急逝した歌手尾崎豊さんの妻、尾崎繁美さんが13日、インスタグラムを更新。豊さんとの結婚記念日を迎え、亡き夫をしのんだ。繁美さんは「5／12は豊と私の38年目の結婚記念日でした」と報告。「1988年5月吉日。新婚旅行で訪れた神戸・六甲山。ケーブルカーから見えたまばゆい新緑と、どこまでも広がる青空が印象的で」と新婚旅行を振り返った。「あの日の豊が、息をのむほどカッコ良くて38年という歳月が流れ