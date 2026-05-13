昨年ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に出演し、今年1月にはメジャーデビューを果たしたアーティストのMON7Aが、俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜後9：00）第7話にゲスト出演することが発表された。不登校の子どもたちの居場所であるフリースクール『ユカナイ』出身のOB・三代川類役を演じる。【写真】爽やかな金髪姿！ドラマ初出