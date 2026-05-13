MON7A、ドラマ初出演 『タツキ先生は甘すぎる！』フリースクール出身のOB・三代川類役【コメント全文】
昨年ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に出演し、今年1月にはメジャーデビューを果たしたアーティストのMON7Aが、俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）第7話にゲスト出演することが発表された。不登校の子どもたちの居場所であるフリースクール『ユカナイ』出身のOB・三代川類役を演じる。
【写真】爽やかな金髪姿！ドラマ初出演のMON7A
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
出演に際し、MON7Aは、「活動を始めた時からドラマに出たい夢があったので、とてもうれしかったです」と喜びをあらわに。さらにフリースクール出身のOBという役どころについても、「学校生活に悩みながら成長していくみんなの姿が俺の学生時代とも重なって、よりドラマの世界観に入り込めました」と自身が演じる三代川類に近い印象を抱いたことを明かした。
■MON7A コメント全文
活動を始めた時からドラマに出たい夢があったので、この話を頂いた時はとてもうれしかったです。学校生活に悩みながら成長していくみんなの姿が俺の学生時代とも重なって、よりドラマの世界観に入り込めました。演技自体もほぼ初めての俺がまさか日本テレビさんの土曜21時のドラマに出演できるなんて思ってもおらず、最初は少し不安もありましたが、三代川類が素の俺にとても近い印象でナチュラルに演じることができました。生徒のみんなから見たら先輩の役なので、みんなのお兄ちゃん的な存在になれたらうれしいです。
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
出演に際し、MON7Aは、「活動を始めた時からドラマに出たい夢があったので、とてもうれしかったです」と喜びをあらわに。さらにフリースクール出身のOBという役どころについても、「学校生活に悩みながら成長していくみんなの姿が俺の学生時代とも重なって、よりドラマの世界観に入り込めました」と自身が演じる三代川類に近い印象を抱いたことを明かした。
■MON7A コメント全文
活動を始めた時からドラマに出たい夢があったので、この話を頂いた時はとてもうれしかったです。学校生活に悩みながら成長していくみんなの姿が俺の学生時代とも重なって、よりドラマの世界観に入り込めました。演技自体もほぼ初めての俺がまさか日本テレビさんの土曜21時のドラマに出演できるなんて思ってもおらず、最初は少し不安もありましたが、三代川類が素の俺にとても近い印象でナチュラルに演じることができました。生徒のみんなから見たら先輩の役なので、みんなのお兄ちゃん的な存在になれたらうれしいです。