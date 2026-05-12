「ザ・ドリフターズ」のメンバー、高木ブー（93）が12日、自身のインスタグラムを更新。体のメンテナンスを報告した。高木は「今日は身体のメンテナンスデー。すっきりしました。今日は梅ちゃん先生の誕生日、いつもありがとう」となじみの医師との写真をアップ。高木が着用しているTシャツには「THE DRIFTERS」の文字とドリフメンバーのイラストが入っており、ドリフ愛をにじんでいる。この投稿にフォロワーからは「ブーさんお身