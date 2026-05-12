【モデルプレス＝2026/05/12】フリーアナウンサーの青木裕子が5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「真似したい」目玉焼き・ミニトマトなど添えられたうどん弁当◆青木裕子、うどん弁当公開青木は「お弁当」「肉汁つけうどん」と記し、弁当を公開。弁当箱の中に入ったうどんの麺の上にミニトマト、ほうれん草、目玉焼きが乗せられ、肉の入ったうどんのつけ汁が