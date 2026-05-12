2児の母・青木裕子、肉汁つけうどん弁当公開「つるっと食べられて良さそう」「アイディア豊富で尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】フリーアナウンサーの青木裕子が5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「真似したい」目玉焼き・ミニトマトなど添えられたうどん弁当
青木は「お弁当」「肉汁つけうどん」と記し、弁当を公開。弁当箱の中に入ったうどんの麺の上にミニトマト、ほうれん草、目玉焼きが乗せられ、肉の入ったうどんのつけ汁が入ったランチジャーが添えられている。
この投稿に、ファンからは「真似したい」「アイディア豊富で尊敬」「つるっと食べられて良さそう」「美味しそう」「弁当のバラエティー豊かで素晴らしい」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「真似したい」目玉焼き・ミニトマトなど添えられたうどん弁当
◆青木裕子、うどん弁当公開
青木は「お弁当」「肉汁つけうどん」と記し、弁当を公開。弁当箱の中に入ったうどんの麺の上にミニトマト、ほうれん草、目玉焼きが乗せられ、肉の入ったうどんのつけ汁が入ったランチジャーが添えられている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「真似したい」「アイディア豊富で尊敬」「つるっと食べられて良さそう」「美味しそう」「弁当のバラエティー豊かで素晴らしい」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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