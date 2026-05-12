イオンは2026年5月11日に、イオングループ約1万店舗でトップバリュの食品約3500品目の価格を8月31日まで据え置きとする"価格凍結"を宣言しました。カップ麺や調味料など幅広いカテゴリが対象イオンは、続く物価高と不安定な世界情勢を受け、あと一品をあきらめたり、やりくりせざるを得ない"毎日の小さな我慢"に応えるための取り組みとして、対象のトップバリュ商品を値上げしない"価格凍結"の実施を決定したとのこと。計画生産や