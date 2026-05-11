岡山県倉敷市では、宿泊税について審議する委員会が開かれ、答申の骨子案に関する議論が行われました。 【写真を見る】「宿泊税を導入すると使い道で何ができるか」倉敷市宿泊税検討委員会で答申に向け議論【岡山】 「倉敷をよくできるにはどうすればいいか」 4回目の開催となった倉敷市宿泊税検討委員会では、先月開かれた宿泊事業者との意見交換会の結果をふまえ、答申に向けた論点整理を行いました。委員からは、ビジネス客