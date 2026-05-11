ドジャース・大谷翔平投手（３１）が陥っている?スランプ?により、代名詞である二刀流の継続可否にも話題が及んでいる。大谷は１０日（日本時間１１日）のブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打に倒れ、チームも２―７で敗退した。この日終了時で大谷の打率は２割４分１厘まで下がり、６本塁打、１６打点のまま。中でも本塁打は１０試合、４６打席連続で出ておらず、海外メディアによる原因探しは日増しに過