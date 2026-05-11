選定まで残りおよそ1か月。誘致の動きが加速しています。ファイターズの2軍本拠地の道内移転を巡り江別市でおよそ400人が、ファイターズのロゴを人文字で作り上げました。ファイターズの「F」のロゴ。あいにくの雨の中、およそ400人の大きな人文字が浮かび上がりました。江別市の飛烏山公園でおととい、2軍本拠地の誘致を目指す期成会が、機運向上のために開催したイベントです。球団側は現在、江別市、恵庭市、