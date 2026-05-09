連絡や予定、タイミングが合わないとき。そのときの“待つ姿勢”に人の本音は表れるもの。実際、男性は本命相手に対して、無意識に“待つ姿勢”が変わっていきます。返事を“急かさず”に待つように男性は本命相手には、すぐに答えを求めません。返信が遅くても、予定が合わなくても、無理に急かすことなくタイミングを待ってくれるでしょう。この余裕は「関係を壊したくない」という意識から生まれます。待ちながらも“関係をつな