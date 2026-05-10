「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）ＤｅＮＡは今季４度目の完封負け。５年ぶりの甲子園での同一カード３連勝はならず、勝率５割に逆戻りした。先発の石田裕は６回３安打２失点。一、三回はともに３者連続三振。序盤は１人も走者を出さない完璧な投球を見せた。四回は先頭・高寺の二ゴロを林が失策。初めての走者を許したが先制は阻止した。五回に才木にスクイズ（記録は犠打野選）を許し、六回に佐藤輝に中越え