TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が9日、キャスターを務める同局系「報道特集」（土曜午後5時半）に生出演。中東情勢の悪化により、原油を原料としたナフサ由来の製品の供給現場に不安の声があがっていることについて、私見を述べた。番組では、ナフサについて、中東からの輸入が激減した一方、他の輸入国からの輸入を増やす政府の施策を説明。高市早苗首相が「年を越えて継続できる見込み」と表明したことを報じた。ただ番組は「