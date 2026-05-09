【ミスタードーナツ】で賑わいを見せている、期間限定メニューはもうチェックしましたか？ 宇治抹茶を使ったドーナツは5月下旬まで、軽食としても食べられる惣菜系パイは9月下旬まで味わえます。どれもこだわりのコンセプトで作られたプチ贅沢感に浸れるメニューで、自分へのご褒美にもおすすめ。お好きなメニューを選んで、ぜひ食べ比べも楽しんでみて。 祇園辻利の宇治抹茶を使用したド