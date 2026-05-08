味の素が反落している。７日の取引終了後に発表した２７年３月期の連結業績予想で、売上高１兆７２３０億円（前期比８．８％増）、純利益１２００億円（同１０．９％減）と最終減益を見込むことが嫌気されている。本業のもうけを示す事業利益は１９７０億円（同８．７％増）の増益を見込むものの、前期に本社ビルの土地・建物の譲渡による売却益を計上した反動から最終減益を予想。なお、配当は前期比２円増の５０円を予定してい