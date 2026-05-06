無人駅と聞いて、どんな風景を思い浮かべますか？ひっそりと静まり返った寂しい場所を想像する方も多いかもしれません。しかし、北海道・鹿部町にあるJR鹿部駅は違います。 ここは今、地域の人々が集い、人生の節目を祝う『幸せの駅』として生まれ変わろうとしています。 2026年10月3日（土）、この鹿部駅を舞台に、全国的にも珍しい無人駅での結婚式『15時31分のウエディング（駅婚）』が初開催されます。 現在、全国から限定1