お笑いコンビ・バッテリィズのエースが、3日放送のABEMA『チャンスの時間』に出演。ボートレースに人生をかける人々の流儀に密着する企画「フナフェッショナル ボートの流儀」に登場した。【写真】衝撃！靴を脱いで臭いを嗅ぐエース交通費を節約するため自転車で移動したり、勝負の前に野球場で全力投球をして「ハングリー精神を出す」、その日着ている「自分の服の色を信じる」など、独特すぎる流儀を次々と披露するエース。