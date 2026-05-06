こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。淡い色を使ったアイメイクを中心としたナチュラルメイクがトレンドの近年。メイクの方法を工夫しなければ、すっぴんのような印象になりがちです。今回は、40代がナチュラルに盛れるアイメイクについて解説します。【詳細】他の記事はこちらすっぴん見えしやすいメイクの特徴はコレ！40代ですっぴんのようなメイクだと、顔が寂しく老けた印象になりがちです。まずは、メイク感が薄くなりや