心地よく穿けるパンツが欲しいけれど、ラフに見えすぎるのは避けたい。そんなときに頼れるのが【niko and ...（ニコアンド）】の「楽ちんパンツ」。特集ページで「昨年8万点売れた！ niko and ... 不動の人気アイテム！」と紹介されており、多くの支持を集めているもよう。今季は「洗濯速乾 ＆ 吸水速乾の機能」が加わり、より取り入れやすい仕様にアップデート。ワードローブの定番として、押さえておき