家庭での「東海林さだお」4月5日、漫画家でエッセイストの東海林さだおさん（享年88）が心不全で亡くなった。「週刊現代」では漫画『サラリーマン専科』を'69年から'24年まで、半世紀以上にわたって連載していた。平凡なサラリーマンの悲哀をユーモアたっぷりに描く名手として、『タンマ君』や『アサッテ君』といった数々の漫画を世に送り出した。「昔から淡々としている人だったのですが、それは身体が不調になっても変わることは