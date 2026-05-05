実験的な芸術を通じた「交換・交流」の場を提示するアートプラットフォーム「MODE」が、6月29日と30日の2日間、東京・赤坂の草月ホールで2つのパフォーマンスプログラムを実施する。チケット代金は8000円で、現在チケットサイトのイープラス、ZAIKOで販売している。【画像をもっと見る】初日の29日には、2つの新作を上演する。2026年ヴェネツィア国際現代音楽祭で生涯功労金獅子賞を受賞した前衛音楽家の灰野敬二と、A24配給の