「エプソムＣ・Ｇ３」（９日、東京）２月の東京新聞杯で重賞２勝目を挙げたトロヴァトーレ。ここまで３カ月ほど間隔はあいたが、鹿戸師は「放牧先のノーザンファーム天栄から良い状態で美浦に戻ってきました。馬体は増えていたけど、徐々に絞れて順調にきています」と好仕上がりをアピールする。「折り合い面も良くなってきたし、距離は１Ｆ延びるけど、乗り慣れた騎手なので」と名手ルメールに信頼を寄せた。