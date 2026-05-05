ガーナチョコレートとONE PIECEがコラボレーション。（写真）【ONE PIECE×ガーナチョコレート】母の日限定デザイン♪母の日や父の日に向けたオリジナル描き下ろしビジュアルが登場しました。ONE PIECEの親子の絆を描いたビジュアルガーナチョコレートとONE PIECEの描き下ろしビジュアルが公開。母の日にちなんで、ONE PIECEのキャラクターたちの親子の絆を描いています。アートは全6種類。どれも、幼少期の⻨わらの⼀