ガーナチョコレートとONE PIECEがコラボレーション。

（写真）【ONE PIECE×ガーナチョコレート】母の日限定デザイン♪

母の日や父の日に向けたオリジナル描き下ろしビジュアルが登場しました。

ONE PIECEの親子の絆を描いたビジュアル

ガーナチョコレートとONE PIECEの描き下ろしビジュアルが公開。

母の日にちなんで、ONE PIECEのキャラクターたちの親子の絆を描いています。

アートは全6種類。

どれも、幼少期の⻨わらの⼀味のキュートな描き下ろしイラストも描かれており、チョコレートや花束を⼿に、「ありがとう」を⼀緒に伝えようと呼びかけるメッセージが込められています。

ロビン＆オルビア

遠く離れた場所にいるオルビアに想いを馳せるロビンと、会えなくても常にロビンのことを想っているオルビア。同じ場所に居なくてもお互いを想い合う2⼈の姿と、親⼦の⼼の中にある本⾳を表現しています。

チョッパー＆Dr.くれは

Dr.くれはに尊敬と感謝の気持ちを伝えたいが、なかなか勇気を出せずにいるチョッパー。そんなチョッパーの恥じらいを⾒抜きながら、成⻑を感じずにはいられないDr.くれは。2⼈の姿から、互いを思いやる親⼦の本⾳を描いています。

サンジ＆ソラ

ソラを喜ばせようと⼀⽣懸命チョコを⽤意したサンジと、誰かを喜ばせようとする優しい⼼を持った⼦どもに育ったことを喜ぶソラ。2⼈の姿と、親⼦それぞれの⼼の中にある親⼦の本⾳を描いています。