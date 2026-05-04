様々な立場からエンタメ業界に精通する名の識者が、話題のトピックスや最旬のトレンドをレクチャー。キーワードごとに、その背景にある要因を深掘りし、それを象徴するような最新コンテンツをレコメンド。お話を伺った方々今祥枝映画・海外ドラマ評論家。ライター、編集者。米ゴールデングローブ賞の国際投票者を務める。映画・海外ドラマの取材多数。独自の視点からの評論・コラムなどを雑誌やWebで発信中。著書に『海外ドラマ10