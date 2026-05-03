筆者の話です。「あの人、ほら」名前が出てこない会話に戸惑うことが増えました。その変化が、思いがけない気持ちにつながっていきます。 出ない名前 「なんで名前が出ないの？」昔、母が会話の中で「あれ」「それ」と言葉を探していたとき、そう感じていました。隣で話を聞きながら、どうしてそんなことになるのか不思議だったのを覚えています。 人の名前は自然に出てくるものだと思っていたのに、最近は自分の口からも