フォーシーズHDの子会社であるiiyは4月8日、下着ブランドの「CHARM MAKE BODY」より、吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」を発売しました。■ナプキンと重ねて使える二重構造やポケットを搭載同商品では、綿素材ならではの心地よい着用感を追求したほか、機能面にもこだわりました。ナプキンの羽が隠せる二重構造により、ナプキンと吸水ショーツを重ねて使えるようになっています。さらに、カイロや予備のナプキンを入れられる「思