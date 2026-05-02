春はイベントが増え、人との出会いも一気に広がるタイミング。刺激を求めがちなタイプは、つい危険な恋に足を踏み入れてしまうことも……。時と場合によっては、一度ハマると抜け出しにくい「泥濘のような恋」もあるため、恋愛する際には注意が必要です。「自分は危険な恋に弱いのか」を知りたいなら、自分の星座をチェックしてみるのがおすすめ。なぜなら、星座には「その人の性格や恋の傾向」が色濃くあらわれると言われているか