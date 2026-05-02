【モデルプレス＝2026/05/02】6月1日から26日にかけてワンマンショー「HAYATO KOMORI Presents QUEST LIVE TOUR 2026 "ON and OFF"」を開催するGENERATIONS（ジェネレーションズ）の小森隼（こもり・はやと／30）にモデルプレスがインタビュー。GENERATIONSとして駆け抜けた13年。幾多のスポットライトを浴び、絶え間ない笑顔でステージを全うしてきた彼はあえて今「ダンス」と「音楽」「芝居」「トーク」を融合させたワンマンショ