世界的トレンドとして人気が続いているデニム。とはいえ、コーデがマンネリしがち……という人も多いのでは？ そこで今回は【ユニクロ】のデニムパンツを使った、おしゃれさんの最旬スタイルをご紹介。合わせるカラーを意識することで、垢抜けた着こなしを楽しめそうだから、ぜひ参考にしてみて。 カジュアルコーデに春らしい差し色を 【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990