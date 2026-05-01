やっぱり春は“デニム”が可愛い！【ユニクロ】明日からマネしたい♡「サマ見えコーデ」

世界的トレンドとして人気が続いているデニム。とはいえ、コーデがマンネリしがち……という人も多いのでは？ そこで今回は【ユニクロ】のデニムパンツを使った、おしゃれさんの最旬スタイルをご紹介。合わせるカラーを意識することで、垢抜けた着こなしを楽しめそうだから、ぜひ参考にしてみて。

カジュアルコーデに春らしい差し色を

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ゆったりとしたシルエットで、抜け感のあるコーデを楽しめるバギージーンズ。@kumika_iiio2さんは、ブルーデニムと好相性のブラウンのジャケットを合わせて上品に引き締め。一見シンプルに見えがちなコーデに、イエローのスニーカーを効かせているところにセンスが光ります。

ニットトップスと合わせたきれカジコーデ

こちらは色違いの、淡いブルーのバギージーンズ。@ach_ponさんは、ポロ襟のコンパクトなニットトップスを合わせて、サマ見えするきれカジコーデにまとめています。グレー × ブルーの淡色の上下にブラウンの小物を選ぶことで、黒ほどコントラストが強くならず、上品で柔らかな印象に仕上がっているのがポイントです。

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writer：Emika.M