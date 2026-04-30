公共交通機関の中で騒ぐ迷惑客に、あなたなら声をかけられますか？今回は、そんな注意したくてもできない空気の中で、ある出来事を目撃した女性のエピソードをご紹介しましょう。◆誰も近づかない空席の理由ある休日、長谷部美里さん（仮名・30歳）は買い物に出かけようと電車に乗り込みました。「座席はほぼ埋まっていて、チラホラ立っている人がいるぐらいの混み具合だったのですが、車内の一角だけが妙に空いていたんです