記事ポイント鴨川の海と仁右衛門島を表現した、青×黒の衝撃ビジュアルスイーツ須藤牧場の特選牛乳カスタード×4種ベリーソースの本格派の味1日100個限定、5月1日より海を望むテラスで販売スタート海を”食べる”体験が、千葉・鴨川に登場。オーベルジュ波太オルビスが2026年5月1日より始動する新スイーツブランド『ORBIS COLOR』の第1弾、「青いシュークリーム - ORBIS BLUE -」は、見た目のインパクトと本格的な味わいで、訪れる