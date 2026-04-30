記事ポイント 鴨川の海と仁右衛門島を表現した、青×黒の衝撃ビジュアルスイーツ須藤牧場の特選牛乳カスタード×4種ベリーソースの本格派の味1日100個限定、5月1日より海を望むテラスで販売スタート 鴨川の海と仁右衛門島を表現した、青×黒の衝撃ビジュアルスイーツ須藤牧場の特選牛乳カスタード×4種ベリーソースの本格派の味1日100個限定、5月1日より海を望むテラスで販売スタート

海を”食べる”体験が、千葉・鴨川に登場。

オーベルジュ波太オルビスが2026年5月1日より始動する新スイーツブランド『ORBIS COLOR』の第1弾、「青いシュークリーム - ORBIS BLUE -」は、見た目のインパクトと本格的な味わいで、訪れる人の想像を軽々と超えてくる一品です。

1日100個限定という希少性が、早くも話題を呼んでいます。

オーベルジュ波太オルビス「青いシュークリーム - ORBIS BLUE -」





価格：500円（税込）発売日：2026年5月1日（金）販売数：1日100個限定（売り切れ次第終了）販売時間：11:00〜15:00販売場所：オーベルジュ波太オルビス（千葉県鴨川市太海9-8）

千葉県鴨川市の宿泊施設「オーベルジュ波太オルビス」が、景色・季節・食材を”色”で表現していく新ブランド『ORBIS COLOR』を始動。

鴨川の絶景を象徴するオルビスブルーを核に、季節ごとに異なるカラー展開でスイーツを届けていく新しい試みです。

宿泊・料理・景色・スイーツを一体化した”体験型スイーツブランド”として、観光の新たな来店動機をつくり出します。

太平洋×仁右衛門島。青と黒のコントラスト





竹炭で作る黒いシュー





鴨川の海を映すような鮮烈なブルーのグラッサージュと、竹炭で仕上げた漆黒のクッキーシュー生地が目を引きます。

名勝・仁右衛門島の岩肌の黒と、太平洋の青を一つのスイーツに凝縮したデザインです。

どの角度から撮っても成立する圧倒的な画力で、カメラが自然と吸い寄せられます。

鴨川の絶景テラスで”景色を食べる”





販売場所は、目の前に広がる太平洋を一望するオーシャンビューのテラスです。

本物の海をバックに、その青をかたどったシュークリームを口に運ぶ体験は、単なる”映えスイーツ”では語れない領域です。

視覚・味覚・ロケーションが三位一体となった、この場所でしか成立しない観光コンテンツです。

須藤牧場の牛乳カスタード×4種ベリーソース





見た目の奇抜さとは裏腹に、味は超本格派。

南房総で100年続く「須藤牧場」の特選牛乳を使ったカスタードクリームは、濃厚でなめらかな口どけです。

そこに4種のベリーソースを忍ばせることで、爽やかな酸味と甘みが層を成す仕上がりです。

ORBIS COLORは今後も季節ごとにカラー展開を予定しており、青いシュークリームはその定番メニューとして定着させていく方針です。

次はどんな”景色”が食べられるのか、続報にも期待が高まります。

発売は2026年5月1日（金）から毎日11:00〜15:00の限定販売で、1日100個の希少スイーツを求めて週末の鴨川へ出かけてみては。

オーベルジュ波太オルビスの「青いシュークリーム - ORBIS BLUE -」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「青いシュークリーム - ORBIS BLUE -」はどこで買えますか？

A. 千葉県鴨川市太海9-8にある「オーベルジュ波太オルビス」で購入できます。

販売時間は11:00〜15:00で、売り切れ次第終了となります。

Q. 価格と販売数を教えてください。

A. 1個500円（税込）で、1日100個限定の販売です。

2026年5月1日（金）より発売開始となります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 鴨川の海色スイーツ！ オーベルジュ波太オルビス『青いシュークリーム』 appeared first on Dtimes.