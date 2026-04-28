【女子旅プレス＝2026/04/28】ヒルトン京都では、夏の旬フルーツ、マンゴー・メロン・ピーチを主役にしたスイーツビュッフェ「サマーフルーツアイドル 〜SUMMER FRUIT IDOLS〜」を、2026年5月15日（金）〜8月30日（日）までの金・土・日・祝日およびお盆期間限定で開催する。【写真「サマーフルーツアイドル」提供スイーツの数々◆ヒルトン京都の新作スイーツビュッフェ今回のビュッフェでは、旬のフルーツが放つ瑞々しさ、弾ける