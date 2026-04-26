ポケモン好き＆かわいいもの好きは必見！写真：【ポケモン】アクリルキーホルダー（全10種・実物レビュー）ファミリーマートで、2026年4月28日よりNintendo Switch 2『ぽこ あ ポケモン』キャンペーンが始まります。注目は、対象商品を2品購入ごとにもらえる、オリジナルのアクリルパズルキーホルダー！毎日せっせと『ぽこ あ ポケモン』をプレイ中の筆者としては、見逃せないアイテムです…！今回はアクリルパズルキーホルダー全1