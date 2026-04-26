ファミマでもらえる！【ポケモン】アクリルキーホルダーが悶絶級のかわいさ♪（全10種・実物レビュー）

ポケモン好き＆かわいいもの好きは必見！

写真：【ポケモン】アクリルキーホルダー（全10種・実物レビュー）

ファミリーマートで、2026年4月28日よりNintendo Switch 2『ぽこ あ ポケモン』キャンペーンが始まります。

注目は、対象商品を2品購入ごとにもらえる、オリジナルのアクリルパズルキーホルダー！

毎日せっせと『ぽこ あ ポケモン』をプレイ中の筆者としては、見逃せないアイテムです…！

今回はアクリルパズルキーホルダー全10種類を先行入手したので、中身を一挙確認します！

『ぽこ あ ポケモン』のアクリルパズルキーホルダー全10種！

アクリルパズルキーホルダーは、全10種類。

4月28日10時から第1弾としてメタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの5種。5月5日10時から第2弾としてメタモン&フワンテ、ピカチュウ（うすいろ）、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ）の5種が登場します。

パッケージからモンスターボール柄になっており、手にした瞬間からとにかくかわいい！

クリア素材も爽やか。大きめのキーホルダーはぶらさげたときの存在感もばっちりで、コーデのワンポイントにもなりそう♪

いつも推しを持ち歩けるうれしさがたまりません。

ピカチュウなら黄色、フシギダネなら緑色と、ポケモンごとに違ったカラーリングになっています。

ポケモン初期世代には懐かしい「御三家（ゼニガメ・ヒトカゲ・フシギダネ）」や、作中で大活躍するメタモンやモジャンボ（はかせ）、カッコイイポケモンとして人気の高いルカリオなど、思わず集めたくなる、納得のキャラクターラインナップです。

個人的には第1弾でピカチュウ、第2弾でピカチュウ（うすいろ）が手に入るのが、ピカチュウ推しにはうれしいポイントでした。

うすいろのピカチュウ、これがほんとにかわいいんですよ…！

キーホルダー同士を組み合わせて楽しめる！

【ファミマ×ぽこ あ ポケモン】キューブ型に組み立てられるキーホルダー！そのかわいさは悶絶級！ ©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©2026 KOEI TECMO GAMES

それぞれのキーホルダー自体がパズルのピースになっているので、キューブ型に組み立てたり、屏風型に並べたりしても飾れます。

キューブ型に組み立てたときのかわいさはまさに悶絶級…！キューブの中に小物を入れて楽しむのもおすすめです。

デスクに飾っておいてもとってもかわいいです。

キューブの6面をすべて別のポケモンにするには、少なくとも第1弾と第2弾、両方狙う必要アリ。ぜひ集めてみてくださいね！

ポケモンたちのかわいい＆おいしい商品も！

今回のキャンペーンでは、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインした「ポケモンフラッペ」や、メタモンをイメージしたわらびもち、ピカチュウをイメージしたロールケーキなど、かわいい＆おいしい商品を展開♪

ちゅるんとしたゼリー入りのストロベリーフラッペは、いちごミルクのやさしい甘さに、ゼリーの甘酸っぱさがアクセントになったひと品。

これは間違いなくみんなが好きな味…！

ラムネソーダフラッペは、爽やかなソーダフラッペの中に、つぶつぶのラムネ入り。噛むとシュワッとはじけてまさに爽快感抜群です。

暑い日に飲みたくなる一杯！ぜひこちらもお見逃しなく。

ドリンクやフードは、数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

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とにかくかわいい『ぽこ あ ポケモン』キャンペーンのアクリルパズルキーホルダー。

目に入るたびに思わずほっこりしちゃうかわいさ。ふとした瞬間に推しに癒されそう…！

ぜひこの機会に、お気に入りのポケモンを見つけてみてくださいね♪

©2026 Pokémon.

©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

※価格はすべて税込みです。

※ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。