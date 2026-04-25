低身長女性に寄り添うレーベルEiiSから、待望の2026年夏コレクションが登場。今回のテーマはどこか懐かしく、そして新しい「A flash of memories」。GLOBAL WORKと高山直子のコラボによって生まれたアイテムは、日常にも旅にもフィットする洗練されたデザインが魅力です。自分らしさを大切にしたスタイルを、軽やかに楽しめるラインナップに注目です♪ 懐かしさと今をつなぐ夏コレクション 今回のコレクション