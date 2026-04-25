GLOBAL WORK×高山直子が叶える低身長コーデ♡夏映えEiiS新作コレクション

低身長女性に寄り添うレーベルEiiSから、待望の2026年夏コレクションが登場。今回のテーマはどこか懐かしく、そして新しい「A flash of memories」。GLOBAL WORKと高山直子のコラボによって生まれたアイテムは、日常にも旅にもフィットする洗練されたデザインが魅力です。自分らしさを大切にしたスタイルを、軽やかに楽しめるラインナップに注目です♪

懐かしさと今をつなぐ夏コレクション

今回のコレクションは「静（現在）」と「動（過去）」をミックスしたノスタルジックな世界観が特徴。

フレンチテイストのトップスやヴィンテージライクな柄パンツなど、さりげなくトレンドを取り入れながらも長く愛せるデザインが揃います。

低身長にフィットするサイズ設計で、バランスよく着こなせるのも嬉しいポイント。街歩きや旅行など、夏のお出かけをより楽しく彩ります。

ナノ・ユニバース×加藤ローサ♡美脚も快適も叶う最旬パンツ

ワンピース＆ボトムスで魅せる旬バランス

モチーフシアーワンピース

価格：5,990円

カラー：ブラック／オフホワイト（サイズ：XS-S）

カットフレアワンピース

価格：5,990円

カラー：ブラック／グレージュ（サイズ：XS-S）

コットンボイルフレアワンピース

価格：7,990円

カラー：アッシュブラウン／スミクロ（サイズ：XS-L）

ワンピースは全3型。立体レースやバックリボンなど、1枚で主役になるデザインが魅力です。

プリントイージーパンツ

価格：5,490円

カラー：ブラック×チェリー／ブラック×マーガレット（サイズ：XS-S）

ハーフスリーブオールインワン

価格：7,990円

カラー：ブラック／ブラウン（サイズ：XS-L）

イージーケアストレートパンツ

価格：5,990円

カラー：エクリュ／チャコールグレー（サイズ：XS-L）

パンツ・ジャンプスーツは、動きやすさと美シルエットを両立し、毎日のコーデに取り入れやすいアイテムです。

着回し自在なトップスラインナップ

イージーケア半袖シャツ

価格：4,490円

カラー：ピンク／エクリュ／チャコールグレー（サイズ：XS-S）

プリントボリュームブラウス

価格：4,990円

カラー：ブラック無地／アイボリー×ドット（サイズ：XS-S）

クルーネックジレ

価格：5,990円

カラー：ブラック／ライトグレー／テラコッタ（サイズ：XS-S）

トップスは3型展開。軽やかな素材と計算されたシルエットで、レイヤードや単品使いも楽しめる万能アイテム。機能面もイージーケアやマシンウォッシャブル対応で、デイリー使いにぴったりです。

自分らしい夏スタイルを見つけて

低身長女性のために作られたEiiSの新作は、ただサイズが合うだけでなく、スタイルアップや着心地まで考えられた一着ばかり。

高山直子さんのこだわりが詰まったデザインは、シンプルなのにどこか特別感が漂います。

自分に似合う服を見つけることで、自然と自信もアップ♡この夏は、自分らしいスタイルを楽しみながら、軽やかにおしゃれをアップデートしてみてください。