静岡県浜松市の舘山寺温泉に位置する、煎茶をテーマにした温泉旅館『界 遠州』で「五感で愉しむお茶作り」を初開催。 8年の歳月をかけて再生した『界 遠州』敷地内の「つむぎ茶畑」で、茶摘みから製茶、抽出までを自ら行い、究極の一杯を堪能できる、この時期だけの特別なプログラムです。 期間は4月28日(火)から5月15日(金)。予約は公式サイトにて5日前までなので、お早めに。 茶に精通したスタッフがサポート