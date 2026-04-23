静岡県浜松市の舘山寺温泉に位置する、煎茶をテーマにした温泉旅館『界 遠州』で「五感で愉しむお茶作り」を初開催。

8年の歳月をかけて再生した『界 遠州』敷地内の「つむぎ茶畑」で、茶摘みから製茶、抽出までを自ら行い、究極の一杯を堪能できる、この時期だけの特別なプログラムです。

期間は4月28日(火)から5月15日(金)。予約は公式サイトにて5日前までなので、お早めに。

茶に精通したスタッフがサポートしてくれるので、初めてでも茶の深いところまで気軽に触れることができます。

8年の月日を経てついに解禁！

界 遠州のつむぎ茶畑ストーリー

雄大な浜名湖を望む『界 遠州』には、スタッフが並々ならぬ情熱を注いで育ててきた「つむぎ茶畑」があります。

この茶畑、実は2018年の着工開始から、今の姿になるまで8年もの歳月がかかっているんです。

茶畑の中心となるチャノキの育ちが悪いという苦難も乗り越え、2021年の土壌調査・2022年の全面改修を経て、2026年2月に完成。

スタッフ一丸となって地元農家の茶畑に通い、管理方法を学んだり、水はけが悪い部分の修繕を行ったり、冬にチャノキを冷やさないように藁を敷いたり、日々試行錯誤しながら成長を見届けてきました。

そんな一歩ずつ歩んできた8年越しの努力の結果、遂に茶摘みができる環境が整い、2026年4月に解禁！

2021年の土壌調査

2022年の植樹祭

縞柄模様が美しい絶景の茶畑で

一芯二葉の生命力を感じる！

「つむぎ茶畑」という名称の由来は、地域の伝統工芸品で「遠州綿紬(めんつむぎ)」から。

遠州綿紬は縞柄模様が特徴ですが、「つむぎ茶畑」も同じように、チャノキと秋に紅葉するドウダンツツジを交互に植えることで、美しい縞柄模様が浮かび上がるようデザイン。

目の前に広がる浜名湖と縞柄模様が美しい茶畑の調和した絶景を楽しめます。

この開放的な空間で、まずは「一芯二葉(いっしんによう)」をじっくりと鑑賞。

一芯二葉とは、枝の先端の新芽(芯)とその下の柔らかい2枚の葉のこと。

最上級のお茶になるとされるこの貴重な部位を、生命力たっぷりに輝く姿を間近で見られるのは、新茶の季節だけの特権です。

浜名湖から吹き抜ける心地良い風を浴びながら、日常の喧騒を忘れて心を整えるひとときを。

旬の喜びを自らの掌に

五感で愉しむお茶作り

今回のプログラム「五感で愉しむお茶作り」では、期間中に2種類の茶葉が順に摘み頃を迎えるため、時期によって異なる品種の茶摘みを楽しめます。

4月28日(火)から4月30日(木)までは、早生品種の「ツユヒカリ」で、旨み成分であるテアニンが豊富で、渋みの少なさと甘さが特長。

5月1日(金)から5月15日(金)までは、国内生産の約75％という「ヤブキタ」。甘みと渋みのバランスが絶妙な、なじみ深い王道の味わいを楽しめます。

究極のヒーリング！

手揉みで茶葉の香りに包まれる至福

茶摘みの後は、手揉みと試飲の工程へ。摘みたての柔らかな生の茶葉を、自分の手で丁寧に揉んで製茶していきます。

お茶の香りに包まれながら、時間をかけてゆっくりと茶葉を仕上げていくプロセスは、まさに究極のヒーリング。

普段何気なく飲んでいるお茶が、どれほどの手間をかけて作られているのかを肌で感じることも。

自分で製茶したお茶を、その場で究極の一杯としてゆったりと味わう。それは、どんな高級茶を買い求めるよりも贅沢で、心に残る体験になることでしょう。

旅の思い出を形に

5/16～は新茶合組体験

茶摘みの時期が終わった後も、楽しみは続きます。

5月16日(土)から6月30日(火)までは、自分好みの味をデザインする「新茶合組(ごうぐみ)体験」を開催。

合組とは、産地や蒸し具合が異なる茶葉を組み合わせて、独自の味と香りを生み出す技法です。

浅蒸しや深蒸しの違いを学びながら、自分だけのオリジナルブレンド作りを。

完成したお茶は、地元の名店『巌邑堂(がんゆうどう)』の上生菓子と一緒にその場でいただけます。

残りの茶葉は持ち帰ることができるので、おうちで旅の余韻を楽しめるところも嬉しいポイント。

お茶の魅力に浸る温泉宿

界 遠州で心潤う滞在を

至るところにお茶のおもてなしが散りばめられた『界 遠州』。

毎夕開催される「季節の煎茶体験」や、お風呂に茶葉を浮かべた「お茶玉美肌入浴」など、静岡らしさを満喫できる趣向が凝らされています。

浜名湖名物のうなぎをはじめ、旬の食材を使った会席料理も魅力です。

名古屋の中心部から車で約1時間30分、週末ドライブなど気軽に行けるほど良い距離感もGOOD！

客室数：36室

料金：1泊38,000円～(2名1室利用時1名あたり、サービス料込・税込、夕朝食付)

イベントまとめ

茶摘みから手揉みまで製茶の全工程を五感で堪能！浜名湖を望む絶景の中、自分で仕上げたお茶を味わう至福のひとときを。

今年のゴールデンウィークは名古屋から少し足を延ばして、お茶の産地として名高い静岡ならではの、大人の知的好奇心を満たしてくれる優雅な旅へでかけてみませんか？

①五感で愉しむお茶作り

期間：4/28(火)～5/15(金)

時間：14:00～15:30、16:00～17:30

料金：5,000円(宿泊料別)

定員：1日6組限定(1組4名まで)

予約：公式サイトより5日前まで

②新茶合組体験

期間：5/16(土)～6/30(火)

時間：9:00～10:00、10:30～11:30

料金：4,800円(宿泊料別)

定員：1日6組限定(1組4名まで)

予約：公式サイトより5日前まで

店舗名：界 遠州

住所：静岡県浜松市中央区舘山寺町399-1

電話番号：050-3134-8092(界予約センター)

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaienshu/