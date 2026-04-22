NTTドコモの携帯電話サービスが山林火災の影響により岩手県の一部で4月22日17時より利用できない状況に！NTTドコモは22日、同社の携帯電話サービスが2026年4月22日（水）に発生した山林火災の影響によって東北の一部エリアで利用できないまたは利用しづらい状況が同日17時より発生しているとお知らせしています。原因は山林火災の影響による停電および基地局までの伝送路の故障などで、対象エリアは岩手県大槌町吉里吉里地区および